Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США

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Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о списке товаров американского экспорта, которые Пекин будет закупать в рамках соглашений с Вашингтоном.

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По данным агентства, самолет был включен в предварительный перечень по торговой сделке США и Китая.

Как отмечается, в связи с возникшей угрозой безопасности после катастрофы в Эфиопии Пекин намерен исключить Boeing 737 MAX из списка или заменить его на другие модели, если ему удастся договориться с американскими партнерами.

Ранее сообщалось, что следственные органы заинтересовались Boeing 737 MAX.