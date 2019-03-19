Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили в Турции
В Турции был сварен «завершающий стык», который соединяет морскую и наземную части трубопровода «Турецкий поток», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Turkstream.
Отмечается, что «завершающий стык» соединил морскую и «прибрежную» секции газопровода.
«Он [стык] символизирует окончание всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море», — говорится в заявлении Turkstream.
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«Турецкий поток» предназначен для экспорта газа из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода обеспечит газом турецкий рынок, а вторая — ряд стран Юго-Восточной и Южной Европы.
Ранее греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что страна хотела бы принять участие в реализации «Турецкого потока».