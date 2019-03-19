Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе

Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).

Авторы отмечают, что американское Федеральное управление авиации (FAA), когда-то считавшееся «мировым наивысшим стандартом безопасности полетов», заметно медленнее, чем весь остальной мир, предприняло меры после трагического крушения лайнера Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, которое поставило под сомнение безопасность этой модели.

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В федеральном ведомстве ничего не знали о проблемах с программным обеспечением Boeing. После первой авиакатастрофы в октябре 2018 года в Индонезии Boeing предпринял меры, но обновление ПО отложили отчасти из-за шатдауна в стране из-за желания Трампа построить пограничную стену. Удивительно, но в ведомстве сочли такие задержки «приемлемыми», потому что «непосредственной угрозы безопасности не было».

Кроме того, у авиационного агентства более года не было утвержденного сенатом США руководителя, и даже теперь нет кандидата. В типичной для администрации Трампа манере место исполняющего обязанности главы в федеральном управлении занимает бывший лоббист из авиационной отрасли.