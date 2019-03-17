Стало известно, во сколько раз зарплата Порошенко выше средней по Украине

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Заработная плата президента Украины Петра Порошенко превышает среднюю по стране в три раза, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на данные украинского Госуправления делами.

По данным ведомства, зарплата Порошенко за февраль составила 28 тыс. гривен (около 67,5 руб.). При этом отмечается, что с 2014 года президент Украины отдает президентскую зарплату своему «Благотворительному фонду Порошенко».

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Уточняется, что из этой суммы глава Украины заплатил налог в размере 5 460 гривен (13,1 тыс. руб.), а остальное перечислил в свой благотворительный фонд.

По данным агентства, начисленная Порошенко зарплата в три раза выше средней по Украине, которая составила 9,2 тыс. гривен (почти 22 тыс. руб.) в январе.

Ранее Порошенко пообещал делать жизнь украинцев лучше с каждым месяцем.