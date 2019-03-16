Boeing решил обновить ПО для 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии

В компании Boeing решили выпустить улучшенное программное обеспечение (ПО) для систем самолетов 737 MAX, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что обновление появится на самолетах уже через неделю.

По данным агентства, компания решила заменить противостопорную систему и дисплеи для пилотов.

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Ранее сообщалось, что Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 Maх.