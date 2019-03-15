Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit

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Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Великобритания должна аргументированно объяснить перенос сроков Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не должно быть переноса Brexit без причин, не должно быть переноса для удовольствия продолжать обсуждать одно и то же», — сказала Луазо.

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По ее словам, согласованное с ЕС соглашение является приоритетным.

Она также подчеркнула, что сделка ЕС с Британией предлагает переходный период и включает механизм «бэкстоп».

Ранее сообщалось, что в ЕК оценили решение парламента Британии по Brexit.