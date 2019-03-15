Крупные российские банки готовятся к санкциям США

Крупные российские банки готовят план действий в случае введения против них санкций со стороны США, передает ТАСС.

По данным Reuters, банки создают систему корреспондентских счетов, которая позволит им проводить операции в иностранной валюте. Это связано с тем, что если организации попадут под санкции США, они потеряют доступ к американской финансовой системе.

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Как отмечается, ведущие финансовые институты России начали работу над этим планом в конце 2018 года.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о планах США ввести санкции против «Северного потока — 2».