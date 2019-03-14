Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSA

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Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя банка.

«Банк полностью вышел из косвенного владения компанией Petrozamora, детали сделки не раскрываются», — рассказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в Газпромбанке сообщило, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA из-за опасений последствий санкций США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем прокомментировал эту информацию, отметив, что Кремлю об этом ничего неизвестно.