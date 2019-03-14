Bloomberg узнал о переносе встречи Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая должна положить конец торговой войне, cкорее всего, состоится в апреле, а не марте, как предполагалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трех источников.

Несмотря на заявления обеих сторон о прогрессе в торговых переговорах, ожидаемая встреча в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго если и состоится, то в конце апреля, сказал один источник.

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Отмечается, что от планирования визита в США на конец марта отказалась команда Си Цзиньпина.

Источники также добавили, что Китай настаивает на официальном государственном визите, а не на встрече более низкого уровня, единственной целью которой станет подписание торгового соглашения.

Американский лидер в последнее время сменил тон в отношении торговых вопросов с Китаем, отмечает агентство. В Вашингтоне отмечали, что «основные вопросы» остаются нерешенными.

В Пекине опасаются, что Трамп уйдет от торговой сделки с КНР. Ранее аналогичным образом глава США покинул саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое без какого-либо соглашения по денуклеаризации.