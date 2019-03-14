Путин рассказал о работе над условиями для инвестиций

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости принятия дополнительных решений по режиму специального инвестиционного контракта, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Реклама

«Обращаю внимание, что следует принять дополнительные решения по режиму специального инвестиционного контракта, повысить эффективность этого инструмента, направленного на развитие в России уникальных прорывных технологий», — сказал Путин.

Он также заявил о необходимости принципиально обеспечить неизменные правила инвестирования и меры для снижения рисков инвесторов.