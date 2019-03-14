Мэй не исключила «жесткого» Brexit после голосования парламента

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских парламентариев, что страна по-прежнему может покинуть ЕС без соглашения 29 марта 2019 года, несмотря на результаты голосования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского премьера.

Ранее парламент Британии проголосовал против выхода страны из ЕС без достижения сделки с Евросоюзом. Однако если стороны не ратифицируют соглашение, Brexit все равно на деле будет «жестким».

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«Однако я повторю то, что сказала ранее. Это о выборе, который стоит перед Палатой общин. Юридический дефолт Великобритании и ЕС приведет к тому, что Великобритания покинет ЕС без сделки, если не будет согласовано что-то еще», — сказала Мэй.

Британский премьер также отметила, что если парламент решит отложить Brexit на более поздний срок, то Великобритании придется участвовать в европейских выборах в мае 2019 года.

«Я не думаю, что это правильный итог», — заключила Мэй.

Ранее сообщалось, что фунт взлетел на 2% к доллару на новостях о Brexit.