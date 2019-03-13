В Минэнерго США не исключили новых санкций против поддерживающих Мадуро стран

Министр энергетики США Рик Перри заявил, что не исключает возможности введения новых санкций против стран, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Я скажу вам с человеческой точки зрения. Блокирование поставок медикаментов и продовольствия в Венесуэлу недопустимо. Для стран, которые поддерживают режим Мадуро, есть очень сильный сигнал, на мой взгляд», — сказал Перри.

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Он добавил, что идея ввести санкции «вполне приемлема».

Ранее сообщалось, что в Нацсобрании Франции выступили за отмену антироссийских санкций.