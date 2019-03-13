NYT узнала детали разговора Трампа с главой Boeing после катастрофы в Эфиопии

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Глава американской компании Boeing Деннис Мюленбург лично обратился к президенту США Дональду Трампу после крушения лайнера в Эфиопии, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Мюленбург позвонил Трампу и заверил главу государства в безопасности самолетов модели 737 Max 8, который ранее потерпел крушение 10 марта. Никто из 157 человек на борту не выжил.

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NYT напоминает, что еще один самолет данной модели ранее потерпел крушение при аналогичных обстоятельствах в прошлом году в Индонезии.

Вскоре после короткого звонка Трампу главу Boeing ждали неутешительные новости: ЕС и ряд других стран приостановили все вылеты модели Boeing 737 Max 8, пишет газета. Как пишет газета, это означает, что примерно две трети самолетов Boeing Max 8 в мире были выведены из использования спустя два дня после крушения рейса Ethiopian Airlines.

Тем не менее, Федеральное авиационное управление США не стало приостанавливать полеты Boeing 737 Max 8. США остались почти в одиночестве из ряда крупных государств, которые не стали приостанавливать работу лайнеров. Позже Трамп отреагировал в твиттере на катастрофу в Эфиопии и написал, что «самолеты становятся слишком сложными для полетов».