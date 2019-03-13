На Украине из-за нарушений закрыли окружную избирательную комиссию

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ЦИК Украины распустил тернопольскую окружную избирательную комиссию (ОИК) из-за нарушений. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ОИК допустила нарушения при формировании участковых избирательных комиссий.

Как отмечается, окружком предоставлял преимущества для представителей отдельных кандидатов на пост президента Украины.

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При этом ЦИК Украины распустил весь состав комиссии.

Ранее сообщалось, что на Украине завели 24 уголовных дела из-за нарушений в избирательной кампании.