«Удавка на шее Европы»: посол США об опасности газа из России в FT

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Российский газ представляет угрозу для Европы, пишет в колонке Financial Times посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд.

Американский посол считает, что если Европа позволит проникнуть «новым российским газовым артериям» в сердце континента, то она впустит «троянского коня». В случае завершения строительства новые газопроводы позволят Москве прекратить транзит газа через Украину — перерезав жизненно важный маршрут между ней и Западом, пишет автор.

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Сондленд подчеркивает, что европейцы не должны инвестировать в российские газопроводы. Альтернативные поставки по доступным ценам уже существуют, все больше кубометров газа поступает из восточного Средиземноморья, Каспийского моря и США, добавляет он.

По его словам, Европейский союз располагает возможностями для того, чтобы «ослабить российскую энергетическую удавку на шее некоторых частей Европы». Тем не менее, автор признает, что Россия остается доминирующим поставщиком природного газа в Европу.

Существуют и другие надежные и конкурентоспособные по цене источники сжиженного природного газа, пишет посол США. Он приводит в пример новые открытия, в том числе у берегов Кипра. Это говорит, что в будущем из ЕС тоже может поставляться газ. Сондленд отмечает, что и США остаются надежным газовым партнером. По его словам, аргумент о том, что США выступают против «Северного потока — 2» только для того, чтобы больше экспортировать свой СПГ в Европу, ложный.

Ранее сообщалось, что Европарламент выступил против строительства «Северного потока — 2».