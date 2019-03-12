«Роснефть» назвала заявление Помпео предвзятым и беспочвенным

В российской компании «Роснефть» назвали беспочвенными заявления госсекретаря США Майкла Помпео о том, что она способствует поддержке режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В российской компании сочли эти слова «отличающимися субъективностью и предвзятостью» и напомнили, что «Роснефть» реализует проекты в 26 странах.

«ПАО «НК «Роснефть» не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Деятельность «Роснефти» в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений», — говорится в заявлении «Роснефти».

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По словам госсекретаря США, Россия и Куба продолжают оказывать поддержку режиму Николаса Мадуро – в частности, «Роснефть» закупает сырую нефть у венесуэльской PDVSA, в отношении которой в январе были введены американские санкции.

«По оценке отраслевых аналитиков, действия США в отношении энергосектора Венесуэлы могут быть направлены на ограничение поставок в Индию и Китай из Ирана и Венесуэлы для создания преференций отдельным компаниям и монополизации рынка в пользу конкретных игроков, связанных с администрацией США», — заявляют в «Роснефти».

Там добавили, что прямой ущерб от санкций против PDVSA понесли американские и западные нефтяные и нефтесервисные гиганты – Shevron, Exxon Mobil, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, Conoco Philips, Weatherford. А санкции в «Роснефти» считают вмешательством в хозяйственную деятельность компаний на территории суверенных государств и нарушении международного принципа зашиты инвестиций.

«Роснефть оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права», — отмечается в сообщении.