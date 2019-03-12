NYT узнала о новом расследовании против бизнеса Трампа

Генеральная прокуратура Нью-Йорка направила запрос в Deutsche Bank и Investors Bank для получения документов, относящихся к финансированию четырех крупных проектов Trump Organization, а также связанными с неудачной попыткой президента США Дональда Трампа купить клуб Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс» в 2014 году, пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленного источника.

Новое расследование генпрокурора Нью-Йорка последовало за показаниями в конгрессе бывшего адвоката президента США Майкла Коэна, сообщил источник. Отмечается, что это гражданское расследование, не уголовное.

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Как пишет NYT, офис генпрокурора Нью-Йорка обладает широкими полномочиями в расследованиях по делу о мошенничестве. В частности, прокуратура может оштрафовать, а в крайних случаях передать дело в суд, чтобы попытаться распустить организацию, которая, если будет установлено, занимается противозаконной деятельностью.

Президент США Дональд Трамп работал с небольшим американским подразделением банка Deutsche Bank, добавляет NYT.

Кроме того, запрошены документы по операциям с сетью отелей Trump International Hotel.