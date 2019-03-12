Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных специалистов
По данным Министерства труда и социальной защиты, в сфере бизнеса и администрации наблюдается переизбыток граждан с высоким уровнем квалификации. Об этом сообщает RT.
В ведомстве отметили, что в данной профессиональной сфере число безработных превышает количество вакансий.
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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов добавил, что долгое время в России наблюдалась тенденция к созданию компаний, расширению сферы услуг и офисного хозяйства. Однако в последнее время рынок оказался переполнен специалистами, которые имеют образование в данной области.
Ранее Минтруд назвал профессии, по которым легче всего найти работу.