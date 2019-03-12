Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию «Роснефть» в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА «Новости».
«Российская государственная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA… в разрез с санкциями Соединенных Штатов», — сказал Помпео.
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По его словам, Игорь Сечин «протягивает спасательный круг» властям Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут в Москву.