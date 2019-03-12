Мэй согласовала с ЕК изменения в сделки по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером изменения в тексте соглашения по Brexit, передает РИА «Новости».
Об этом заявил руководитель аппарата британского премьера Дэвид Лидингтон.
По его словам, Мэй и Юнкер обеспечили юридически обязывающие изменения к сделке между Лондоном и Брюсселем по выходу Британии из состава Евросоюза.
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Он также добавил, что правительство Британии намерено представить британскому парламенту два новых документа.
Ранее СМИ сообщили, что ЕС увеличит «цену» Brexit в случае промедления Лондона.