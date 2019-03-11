Посол назвал сроки переноса офиса венесуэльской PDVSA в Москву
Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявил, что Каракас намерен открыть московский офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA в течение двух месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, московское представительство PDVSA откроется «примерно в мае». Посол подчеркнул, что в настоящее время венесуэльские власти «работают» над переносом офиса.
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Также Тортоса рассказал, что 4-5 апреля Москву посетит министр промышленности Тарек эль-Айссами для участия в межправкомиссии. Он отметил, что там «может быть, будет что-то объявлено».
Ранее сообщалось, что офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут в Москву.