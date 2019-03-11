Telegraph: ЕС увеличит «цену» Brexit в случае промедления Лондона

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Европейский союз намерен повысить стоимость Brexit (выхода из ЕС) в случае, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет просить о переносе сроков, пишет газета Daily Telegraph.

По данным издания, Брюссель намерен поднять стоимость выхода из ЕС до £39 млрд (более €45 млрд) за отсрочку Brexit. В случае промедления Лондона в ЕС будут требовать выполнения «юридических и финансовых» условий более жестко.

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Голосование по Brexit пройдет в британской парламенте 12 марта. Ожидается, что парламент во второй раз отклонит сделку с ЕС по Brexit, предлагаемую Терезой Мэй, пишет издание.

На этой неделе газета узнала, что из-за критического положения в отношении процесса Brexit британский премьер потеряла поддержку всего кабмина, за исключением двух людей.

Ранее в Европарламенте допустили перенос сроков Brexit.