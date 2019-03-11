Visa повысит максимальную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa приняла решение повысить сумму максимально допустимых трат по пластиковой карте без ввода ПИН-кода, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

В настоящее время владельцы карт Visa могут совершать покупки до одной тысячи рублей, не вводя ПИН-код. Вскоре можно будет расплачиваться без пароля до трех тысяч рублей, отмечает издание.

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Уточняется, что нововведение вступит в силу уже в апреле 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦБ начал готовить банки к отключению от Visa и Mastercard.