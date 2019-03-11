Reuters: Трамп хочет снизить на 5% расходы, не связанные с обороной

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Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс снизить на 5% расходы, которые не связаны с обороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, об этом говорится в бюджетном запросе Трампа на 2020 финансовый год.

Как отмечается, Трамп также предлагает увеличить затраты на внутреннюю безопасность и защиту границ.

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При этом президент США намерен закрыть некоторые программы.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен попросить конгресс выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.