Reuters: Трамп хочет снизить на 5% расходы, не связанные с обороной
Президент США Дональд Трамп планирует попросить конгресс снизить на 5% расходы, которые не связаны с обороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, об этом говорится в бюджетном запросе Трампа на 2020 финансовый год.
Как отмечается, Трамп также предлагает увеличить затраты на внутреннюю безопасность и защиту границ.
Реклама
При этом президент США намерен закрыть некоторые программы.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп намерен попросить конгресс выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.