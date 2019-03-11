Telegraph: Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за ситуации вокруг Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, только два министра в британском правительстве продолжают поддерживать Мэй.
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Как отмечается, большинство членов кабмина Британии выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля.
При этом в кабинете министров считают, что Мэй не удастся получить одобрение британского парламента по сделке с ЕС по Brexit.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте допустили перенос сроков Brexit.