WSJ: Трамп скрывает от ЕС подробности переговоров с КНР

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Президент США Дональд Трамп сознательно скрывает от Евросоюза подробности торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп утаивает от европейских партнеров содержание проекта итогового торгового соглашения с Китаем, называя его «своей сделкой».

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Как отмечается, за такой жесткий подход выступает именно президент США, а не его советники.

При этом в ЕС пристально наблюдают за ходом торговых переговоров США и КНР на предмет возможных нарушений правил ВТО.

Ранее сообщалось, что в Китае оценили ситуацию вокруг переговоров с США.