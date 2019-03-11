WSJ: Трамп скрывает от ЕС подробности переговоров с КНР
Президент США Дональд Трамп сознательно скрывает от Евросоюза подробности торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Трамп утаивает от европейских партнеров содержание проекта итогового торгового соглашения с Китаем, называя его «своей сделкой».
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Как отмечается, за такой жесткий подход выступает именно президент США, а не его советники.
При этом в ЕС пристально наблюдают за ходом торговых переговоров США и КНР на предмет возможных нарушений правил ВТО.
Ранее сообщалось, что в Китае оценили ситуацию вокруг переговоров с США.