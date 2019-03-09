Арестован экс-замглавы Росгеологии

Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг арестован до 7 мая по делу об особо крупном мошенничестве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд удовлетворил требование обвинения задержать Горринга.

Ранее Горринг заявлял, что он не признает свою вину.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором запечатлено, как он играет в компьютерную игру, одновременно рассказывая о сексе с сотрудниками Росгеологии и угрожая другим участникам онлайн-игры.