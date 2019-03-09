WSJ: небоскреб «Крайслер» договорились продать за $150 млн

В Нью-Йорке владельцы небоскреба «Крайслер» решили продать за его за $150 млн. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам источников, спустя несколько недель переговоров небоскреб решила приобрести компания RFR Holding, которая является партнером нынешнего владельца здания.

Ранее сообщалось, что владельцами здания были государственный фонд Абу-Даби и нью-йоркский застройщик Тишман Спрейер. Оценки стоимости недвижимости сильно варьировались, однако некоторые аналитики считали, что цена не окупит $800 млн, которые инвестиционный совет Абу-Даби потратил на покупку 90% акций в 2008 году.