СК раскрыл подробности задержания уволенного экс-замглавы Росгеологии

Представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий подтвердила задержание бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в данный момент его везут на допрос к следователю. Подчеркивается, что Горринг является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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Ранее сообщалось, что задержан уволенный за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии.

Руслан Горринг покинул свой пост после того, как в сети появилось видео, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.