Уволенный за скандальный стрим экс-замглавы Росгеологии задержан ФСБ
Бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга задержали сотрудники ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, речь идет об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.
«Горринг задержан по подозрению в мошенничестве, уголовное дело возбуждалось в 2011 году», — рассказал собеседник агентства.
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Подчеркивается, что официального подтверждения на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что Минприроды проверит Росгеологию после скандального увольнения Горринга.