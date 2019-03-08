AP: в США создали на 160 тысяч рабочих мест меньше запланированного

Количество рабочих мест в США в феврале сократилось, прирост составил 20 тыс. рабочих мест против запланированных 160 тыс., передает Associated Press.

Сообщается, что прирост числа рабочих в феврале стал минимальным за последние полтора года. При этом спад произошел после создания в январе 2019 года 311 тыс. рабочих мест — рекордного числа за почти годовой период.

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Как отмечается, снижение темпов создания новых рабочих мест может быть связано с сильными холодами, которые повлияли на строительство и ресторанный бизнес. Подчеркивается, что свой след оставил и 35-дневный бюджетный кризис в США.

Ранее The New York Times писала, что торговая война Трампа ударит по малому бизнесу в США.