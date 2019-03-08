AP: Трамп планирует заложить в бюджет $100 млн для фонда дочери
Президент США Дональд Трамп планирует заложить в бюджет на 2020 год $100 млн для глобального фонда в поддержку женщин, который возглавляет его дочь Иванка Трамп. Об этом сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на чиновника, который пожелал остаться анонимным.
Как отмечается, проект бюджета должен быть опубликован в понедельник, 11 марта.
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Других подробностей на данный момент не сообщается.
Ранее сообщалось, что Трамп добивался допуска дочери к засекреченной информации США.