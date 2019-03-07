США готовят новые санкции против Венесуэлы

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о санкциях против финансовых институтов, которые выполняют приказы президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Он также добавил, что данные институты якобы воруют средства из Венесуэлы и прячут их по всему миру.

Абрамс подчеркнул, что ограничения могут затронуть третьи страны.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил иностранным банкам санкциями из-за Мадуро.