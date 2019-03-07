Гройсман допустил рост цены на газ на Украине

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отмена судом постановления украинского кабмина по цене на газ может привести к его подорожанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, суд в Киеве признал неправомерным установление кабмином единой цены на газ.

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Он также добавил, что данное постановление позволило властям Украины ограничить цену на газ для населения.

Гройсман подчеркнул, что украинское правительство обжаловало решение суда.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко предрекла двукратное падение тарифов на газ после выборов.