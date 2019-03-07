Суд в Москве арестовал третьего фигуранта по делу Арашуковых

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Басманный суд Москвы принял решение задержать еще одного фигуранта дела Арашуковых, которым является метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игорь Кайшев. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся, информации, его подозревают в причастности к хищению газа и организации преступного сообщества.

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«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Ессентуки Кайшева Игоря», — заявила пресс-секретарь суда.

Уточняется, что Кайшев будет арестован до 6 мая.

Ранее сообщалось, что отцу сенатора Арашукова предъявили обвинения.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.