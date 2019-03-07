Росстат назвал «самые женские» профессии

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), больше всего женщин в возрасте от 15 до 72 лет работает в образовательной сфере. С исследованием ознакомился RT.

По данным за 2017 год, среди работников этой области среди было 82% женщин. Второе место занимает сфера здравоохранения и социальных услуг с результатом в 79%, а замкнула тройку лидеров область гостиниц и предприятий общественного питания — здесь работали 73% женщин.

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Также большое количество женщин предпочли работать в финансовых и страховых организациях (69%) и сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (66%).

Наименьшее количество работников-женщин в 2017 году было задействовано в строительстве (14%) и добыче полезных ископаемых (17%).

Ранее стала известна основная причина смерти российских женщин.