В США подтвердили введение санкций против сотрудничающих с Мадуро иностранных банков
В ближайшем будущем американские власти введут санкции в отношении иностранных банков, которые согласились сотрудничать с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.
По его словам, аппарат Мадуро пытается «спрятать» деньги в «разных местах».
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«Некоторые банки, особенно иностранные, причастны к этим действиям», — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что санкции в отношении этих банков будут введены в ближайшие дни и недели.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон введет санкции против иностранных банков, сотрудничающих с Мадуро.