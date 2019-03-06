Стала известна степень готовности «Северного потока-2»

«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.

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Также уточняется, что все работы по строительству «Северного потока — 2» идут по плану.

Ранее в ЕК заявили, что поправки к газовой директиве коснутся «Северного потока — 2».

Также немецкий министр объяснил значение «Северного потока — 2» для Европы.