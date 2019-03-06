Медведев высказался о деле основателя Baring Vostok Майкла Калви

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от комментариев по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает ТАСС.

По его словам, он не уполномочен давать оценку этому разбирательству.

«Вы меня заставляете комментировать то, что я не уполномочен делать: все-таки есть разделение властей. Когда речь идет об аресте — это, конечно, компетенция уголовного суда», — отметил Медведев.

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Уточняется, что такое заявление глава правительства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» при помощи мошеннической схемы.