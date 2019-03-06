Госдума отказалась от передачи пенсий по наследству

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Госдума отклонила законопроект о наследовании страховых пенсий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный законопроект был предложен в сентябре 2018 года. По этому законопроекту у россиян появлялось бы право наследовать страховые пенсии.

«Предложенное законопроектом новое правовое регулирование, смешивая принципы гражданского законодательства и законодательства о социальном страховании, не учитывает при этом их особенностей и не предусматривает особого порядка реализации отдельных правоотношений», — заявил ответственный по проекту комитета Госдумы по труду и соцполитике.

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Согласно действующему законодательству, гражданин может определять правопреемников своих пенсионных накоплений, и как эти накопления распределяются между ними после его смерти. Причем ближайшие родственники — дети, супруги и родители — получают пенсионные накопления в равных долях. Дальние родственники имеют право на пенсионные накопления в случае отсутствия близких родственников. Накопления могут быть выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина до назначения ему выплаты, которая была уже назначена, но не выплачена.

Отмечается, что сейчас наследование страховой пенсии возможно в одном случае — родственники могут получить одну выплату за месяц, в котором наступила смерть пенсионера, если он не успел сделать это при жизни.

Ранее сообщалось, что Госдума рекомендовала к отклонению законопроект о передаче пенсий по наследству, считая, что он не нужен в российских реалиях.