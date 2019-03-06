В Госдуме раскрыли подробности скандала с Орешкиным

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Заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов рассказал о прерванном выступлении министра экономического развития Максима Орешкина на правительственном часе в Госдуме. Об этом сообщает RT.

По его словам, у спикера нижней палаты Вячеслава Володина появились уточняющие вопросы по нацпроектам после того, как министр закончил свое выступление. В частности, сколько денег уже было выделено регионам и на какие цели их можно тратить.

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Глава Минэкономразвития не смог ответить на некоторые вопросы, и поэтому было принято решение перенести обсуждение.

Ранее сообщалось, что в Госдуме решили найти с инициатора темы скандального правчаса с Орешкиным.