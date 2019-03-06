В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

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Постпреды стран Евросоюза одобрили санкции против восьми физических лиц в России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатических источник в Брюсселе.

18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции могут быть одобрены странами ЕС в ближайшее время, если не произойдут позитивные изменения.

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«Формально они будут одобрены на следующей неделе», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что послы ЕС внесли в черный список восемь россиян.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.