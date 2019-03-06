В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе
Постпреды стран Евросоюза одобрили санкции против восьми физических лиц в России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатических источник в Брюсселе.
18 февраля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции могут быть одобрены странами ЕС в ближайшее время, если не произойдут позитивные изменения.
«Формально они будут одобрены на следующей неделе», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что послы ЕС внесли в черный список восемь россиян.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.