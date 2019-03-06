Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.

Данное заявление он сделал во время выступления в Госдуме.

«Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза. Ожидаем доллар на уровне 66 руб. в среднем за год», — сказал Орешкин.

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По словам министра, коррекция прогноза по курсу рубля в большей степени связана с изменениями в паре евро/доллар, чем с другими факторами.

Ранее Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года.