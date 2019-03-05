Песков: Путин делает много, чтобы инвестклимат в России был комфортным

Президент России Владимир Путин делает очень много для того, чтобы инвестиционный климат в России был комфортным для зарубежных инвесторов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин «делает очень много и продолжает делать» для того, чтобы инвестиционный климат в России был комфортным.

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«Мы действительно заинтересованы в зарубежных инвестициях и будем продолжать работать с нашими зарубежными партнерами-инвесторами с тем, чтобы им было здесь удобно и выгодно», — сказал Песков.

Песков также заявил, что ему неизвестно, обсуждалась ли на встрече Путина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной ситуация вокруг фонда Baring Vostok и арест его основателя Майкла Калви.