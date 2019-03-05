Рубль незначительно меняется к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Согласно имеющейся информации, курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 коп. и составлял 65,76 руб. Курс евро уменьшился на 6 коп. и достиг показателя 74,49 руб.

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Ранее Росстат отчитался о росте инвестиций в основной капитал России.