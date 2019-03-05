Власти КНР предписали чиновникам «затянуть пояса»

Правительство Китая заявило о необходимости сократить расходы чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета КНР.

По данным агентства, китайские власти предписали чиновникам «затянуть пояса», чтобы снизить нагрузку на бизнес.

Как отмечается, в Пекине считают, что правительству страны необходимо приложить все усилия для увеличения притока денежных средств.

Ранее сообщалось, что Китай решил увеличить военный бюджет до $177 млрд.