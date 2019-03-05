Макрон назвал Brexit символом кризиса в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза является символом кризиса в Европе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, националистическая самоизоляция «не предлагает ничего».
Он также добавил, что Brexit стал «символом европейской западни», в которую людей заманили «ложью и безответственностью».
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Макрон подчеркнул, что в настоящее время подобная «западня» грозит всей Европе.
Ранее СМИ сообщили, что евроскептики поставили премьер-министру Британии Терезе Мэй условия по сделке с ЕС.