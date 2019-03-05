Макрон назвал Brexit символом кризиса в Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза является символом кризиса в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, националистическая самоизоляция «не предлагает ничего».

Он также добавил, что Brexit стал «символом европейской западни», в которую людей заманили «ложью и безответственностью».

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Макрон подчеркнул, что в настоящее время подобная «западня» грозит всей Европе.

Ранее СМИ сообщили, что евроскептики поставили премьер-министру Британии Терезе Мэй условия по сделке с ЕС.