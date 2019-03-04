Болтон пообещал усилить давление на Кубу за поддержку Венесуэлы
Советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Кубу, передает РИА «Новости».
По словам Болтона, Куба причастна к «разжиганию репрессий» и «узурпации демократии» на венесуэльской территории.
Реклама
«Вот почему США продолжат накладывать финансовые ограничения на вооруженные силы и разведку Кубы», — сказал Болтон.
Он подчеркнул, что демократические страны должны осудить позицию кубинской стороны.
Ранее NYT обвинила Мадуро в использовании «оружия» против народа.