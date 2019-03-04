Болтон пообещал усилить давление на Кубу за поддержку Венесуэлы

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Советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Кубу, передает РИА «Новости».

По словам Болтона, Куба причастна к «разжиганию репрессий» и «узурпации демократии» на венесуэльской территории.

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«Вот почему США продолжат накладывать финансовые ограничения на вооруженные силы и разведку Кубы», — сказал Болтон.

Он подчеркнул, что демократические страны должны осудить позицию кубинской стороны.

Ранее NYT обвинила Мадуро в использовании «оружия» против народа.