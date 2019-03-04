Минтруд зафиксировал рост безработицы в России

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За прошедшую неделю число официально зарегистрированных безработных россиян выросло на 1,9%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства труда России.

Отмечается, что по данным на 27 февраля число безработных россиян составляет 797,6 тысяч человек.

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«Увеличение численности безработных является сезонным фактором и также связано с повышением с нового года пособия по безработице», — объяснили в ведомстве.

Ранее были названы регионы с самой высокой безработицей.