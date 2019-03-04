Путин и Набуиллина встретятся для «сверки часов»

Президент России Владимир Путин встретится с главой Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков отметил, что Путин регулярно встречается с Набиуллиной, она информирует его о состоянии российской банковской системы, макроэкономических показателях.

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«Это будет очередная их встреча для сверки часов», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что ЦБ пересмотрит «черные списки» предпринимателей.